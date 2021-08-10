

Комитет ЮНЕСКО: Монастырский комплекс Гелати пострадал из-за неправильной реставрации

10.08.2021 17:03

Новости-Грузия



Монастырский комплекс Гелати, внесенный в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, пострадал из-за неправильной практики реставрации. Об этом говорится в резолюции, принятой по итогам 44-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО.



«Неправильная практика реставрации привела к проблемам сохранения в монастыре Гелати (Грузия)», — сказано в документе.



Комитет в составе 21 члена изучил состояние сохранения Гелати и еще более 250 объектов, включенных в список всемирного наследия. Грузинский монастырский памятник был упомянут среди объектов, «поврежденных из-за отсутствия соответствующих профессиональных навыков или материалов в процессе реставрации».



Аналогичные проблемы зафиксированы в Йемене, Танзании, Гане и Кении. Эксперты подчеркивают, что «ненадлежащая реставрация может постепенно повлиять на выдающуюся универсальную ценность» Гелати и еще четырех памятников в указанных странах.



В ЮНЕСКО подчеркивают, что срыв работ по реставрации кровли привел к повреждению строительного камня, мозаики и настенных росписей в храмах Пресвятой Богородицы и Святого Георгия. При этом отмечается, что ущерб памятнику продолжает наноситься по сей день.



Приветствуя часть проведенных властями Грузии работ, Комитет говорит о необходимости доведения их до конца.



Комитет ЮНЕСКО требует:



Продолжить деятельность в процессе мониторинга памятника для разработки соответствующих индикаторов;

Расширить трехмерный структурный мониторинг церкви Святого Георгия и других важных строений;

Отчитываться перед Комитетом о деятельности Совета всемирного наследия в Грузии;

Создать комитет по управлению памятником, который будет участвовать в планировании процесса реставрации;

Мобилизовать больше международных ресурсов с помощью краткосрочных и среднесрочных мер по улучшению состояния комплекса.



В документе подчеркивается, что Грузия должна представить обновленный отчет о состоянии монастырского комплекса Гелати и выполнении требований в Центр всемирного наследия до 1 февраля 2022 года. Этот отчет будет рассмотрен Всемирным комитетом на 45-й сессии.



Гелати — скандал вокруг крыши



Гелати — монастырский комплекс близ Кутаиси, один из самых значимых средневековых памятников архитектуры Грузии, там была расположена знаменитая академия и похоронен легендарный царь Давид Агмашенебели. Комплекс известен своими уникальными фресками, а также самой богатой на Кавказе мозаикой в византийском стиле. Гелати с 1994 года — памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО.



Значительная реставрация Гелати началась в 2008 году, во времена третьего президента Михеила Саакашвили. Одной из особенностей реставрации было решение покрыть строения комплекса глазурованной керамической черепицей зеленого цвета – исторически такую черепицу использовали средневековые грузинские мастера, образцы черепицы были обнаружены во время раскопок на территории комплекса.



После смены власти в Грузии проект реставрации Гелати был ненадолго приостановлен и продолжился с 2014 года. С тех пор в этом процессе постоянно возникают проблемы – сначала черепица стала падать с крыши центрального храма и выяснилось, что она сделана некачественно. Потом оказалось, что крыша центрального храма пропускает воду, из-за чего стали разрушаться уникальные фрески. После того, как общественность забила тревогу, черепичную крышу частично разобрали и храм перекрыли временной жестяной крышей. Также выяснилось, что в некоторых частях крыши под черепицей были проложены слои непредусмотренного проектом материала. Под конец и с временной жестяной крышей возник конфуз – в феврале ее сорвал ветер. В итоге правительство Грузии привлекло к оценке ситуации в Гелати европейских экспертов.



На проект перекрытия черепицей храмов в Гелати с 2016 по 2019 год было потрачено 800 тысяч долларов и более 1 миллиона лари, причем большая часть этой суммы была выделена в качестве гранта правительством США.



Согласно последнему заключению министерства культуры, в храме Пресвятой Богородицы необходимо заменить кровлю на площади 800 кв. м., так как «белая черепица не соответствует даже минимальным требованиям.» В июне в Гелати прибыли специалисты ЮНЕСКО, которые изучили ситуацию на месте. Эксперты каждый день поднимались на крышу храма и знакомились с ситуацией, они признались, что существующая ситуация незавидная.



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