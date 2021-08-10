

Церцвадзе: Часть больных, оставшихся дома, ходит по улицам, пользуется общественным транспортом

10.08.2021 20:55





Директор Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе заявил, что в стране серьезная эпидситуация.



Как отметил Церцвадзе, сегодня зарегистрировано более 5600 новых случаев инфицирования, 54 летальных случая, а по количеству случаев заражения Грузия входит в число лидеров в мире.



«Почему это произошло? Мы систематически повторяем, причина этого в том, что все строгие ограничения были сняты, а оставшиеся минимальные рекомендации не выполняются. Люди не носят маски, практически никто не носит маски за пределами Тбилиси. Вместо того, чтобы воздерживаться, каждый день проводится все больше и больше многолюдных мероприятий. Речь идет о культурных или политических собраниях различного назначения, светских мероприятиях, свадьбах, поминках и др. К этому добавилась либерализация мониторинга механизмов исполнения. Штрафы были отменены, к штрафам был применен гуманный подход. Не все это поняли, люди подумали, что их простили один раз, как будто теперь можно вести себя как захочется, и они продолжают эту вредную практику. Вчера правительство приняло серьезные решения. Были введены определенные ограничения, но не серьезные ограничения и локдаун», — заявил Тенгиз Церцвадзе.



По его словам, «локдаун» исключен и, что самое главное, усиление контроля будет только над механизмом исполнения регуляций.



По словам Церцвадзе, примерно через 10-14 дней регуляции обязательно принесут результаты.



У меня есть информация, что часть оставшихся дома пациентов, которые чувствуют себя хорошо, не соблюдают режим изоляции. Ходят по улицам, садятся в общественный транспорт. Это очень серьезное нарушение и фактор, который способствует поддержанию большого числа таких случаев. Категорически прошу исполнительную и другие органы власти проконтролировать таких людей. В течение 12 дней все должны соблюдать правила изоляции. Они не должны пользоваться общественным транспортом ни при каких обстоятельствах», — заявил Церцвадзе.





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