

В Грузии выявлено 5352 новых случая коронавируса, 2635 пациентов выздоровели

11.08.2021 11:11





В Грузии выявлено 5352 новых случая коронавируса. Информация об этом была недавно обновлена ​​на специальном сайте правительства stopcov.ge.



За последние 24 часа в стране выздоровели 2635 человек. 48 пациентов умерли от коронавируса за последние сутки.



За последние 24 часа в стране было проведено 50 430 тестов, в том числе 30 564 — с экспресс-тестом на антигены и 19 866 — с ПЦР-тестом.



Показатели положительности выявления коронавируса в стране составляют: ежедневный — 10,61%, за последние 14 дней — 9,33%, за последние семь дней — 10,27%.



Всего в Грузии выявлено 461 198 случаев заражения коронавирусом, из которых 409 110 человек выздоровели и 6230 умерли.



Всего вакцинированы 688 940 человек, ежедневно вакцинируются 23 935 человек.



В режиме карантина находятся 53 человека, в стационаре под наблюдением — 6 578 человек, в ковид-гостинице — 3 238 человек.



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