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В Грузии выявлено 5352 новых случая коронавируса, 2635 пациентов выздоровели
11.08.2021 11:11
В Грузии выявлено 5352 новых случая коронавируса. Информация об этом была недавно обновлена на специальном сайте правительства stopcov.ge.
За последние 24 часа в стране выздоровели 2635 человек. 48 пациентов умерли от коронавируса за последние сутки.
За последние 24 часа в стране было проведено 50 430 тестов, в том числе 30 564 — с экспресс-тестом на антигены и 19 866 — с ПЦР-тестом.
Показатели положительности выявления коронавируса в стране составляют: ежедневный — 10,61%, за последние 14 дней — 9,33%, за последние семь дней — 10,27%.
Всего в Грузии выявлено 461 198 случаев заражения коронавирусом, из которых 409 110 человек выздоровели и 6230 умерли.
Всего вакцинированы 688 940 человек, ежедневно вакцинируются 23 935 человек.
В режиме карантина находятся 53 человека, в стационаре под наблюдением — 6 578 человек, в ковид-гостинице — 3 238 человек.
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