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Паралимпийская делегация Грузии отправилась в Японию
11.08.2021 11:16
Делегация грузинских паралимпийцев уже вылетела в Японию. Паралимпийские игры Токио-2020 пройдут с 24 августа по 5 сентября.
Перед основными выступлениями грузинские параспортсмены проведут тренировки в префектуре Токусима.
От имени Грузии на Паралимпийских играх в Токио выступят 14 спортсменов в 6 видах спорта.
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