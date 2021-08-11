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Паралимпийская делегация Грузии отправилась в Японию


11.08.2021   11:16


Делегация грузинских паралимпийцев уже вылетела в Японию. Паралимпийские игры Токио-2020 пройдут с 24 августа по 5 сентября.

Перед основными выступлениями грузинские параспортсмены проведут тренировки в префектуре Токусима.

От имени Грузии на Паралимпийских играх в Токио выступят 14 спортсменов в 6 видах спорта.

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