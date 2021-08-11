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Ратиани: Главное, мы должны выжить
11.08.2021 11:17
Директор Первой университетской клиники Леван Ратиани рассказал о сложной эпидситуации в стране и еще раз призвал население к соблюдению регуляций.
По его словам, параллельно с вакцинацией, населения должно соблюдать регуляции, установленные Всемирной организацией здравоохранения.
«Я хочу призвать всех, население моей страны, не как руководитель клиники, а как обычный врач, который ежедневно работает с другими пациентами, очень трудно бороться с коронавирусом, особенно сегодня, каждому врачу.
Главное, мы должны выжить, мы должны делать все, защитить жизни нашего населения, несмотря ни на что. Я хотел бы призвать население, несмотря на массовую вакцинацию, соблюдать регуляции, к которым призвал ВОЗ в первый период. Это дистанция, ношение маски и личная гигиена», - заявил Леван Ратиани в эфире телеканала «ТВ Пирвели».
Для справки, за последние сутки в Грузии от коронавируса скончались 54 пациента, инфицировались еще 5 697 человек.
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