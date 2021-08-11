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Из новых случаев коронавируса 2363 выявлено в Тбилиси, 905 - в Аджарии и 564 - в Имерети
11.08.2021 11:43
Из 5352 новых случаев заражения, выявленных сегодня в стране: 2363 случая выявлено в Тбилиси, в Аджарии — 905, в Имерети — 564, в Квемо Картли — 262, в Шида Картли — 285, в Гурии — 124, в Самегрело — Земо Сванети — 281, в Кахети — 340, в Мцхета-Мтианети — 134, в Самцхе-Джавахети — 70, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети — 24.
В настоящее время есть 45 832 активных случаев инфицирования, из которых 1 322 человек находится в тяжелом состоянии. На аппарате искусственного дыхания — 302 человек.
39 087 человек находятся в самоизоляции.
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