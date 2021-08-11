

За последние сутки в Грузии вакциной от коронавируса привились 23 935 человек

11.08.2021 12:41





Согласно информации Национального центра контроля заболеваний Грузии, по данным на 11 августа, в стране в общей сложности проведено 688 940 прививок.



За последние 24 часа вакциной от коронавируса привились 23 935 человек.



Вместе с тем, полностью вакцинированы 210 776 человек.



Для справки, забронировать визит на вакцинацию можно на электронном портале: booking.moh.gov.ge.



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