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За последние сутки в Грузии вакциной от коронавируса привились 23 935 человек
11.08.2021 12:41
Согласно информации Национального центра контроля заболеваний Грузии, по данным на 11 августа, в стране в общей сложности проведено 688 940 прививок.
За последние 24 часа вакциной от коронавируса привились 23 935 человек.
Вместе с тем, полностью вакцинированы 210 776 человек.
Для справки, забронировать визит на вакцинацию можно на электронном портале: booking.moh.gov.ge.
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