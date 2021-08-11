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Патриархия Грузии: вопрос о вакцинации выходит за рамки нашей компетенции
11.08.2021 18:07
Патриархия Грузинской православной церкви распространила заявление на тему вакцинации Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии Второго. В ГПЦ заявляют, что позиция предстоятеля Церкви не может быть решающим фактором для паствы.
«Ни положительное, ни отрицательное отношение того или иного священнослужителя к вакцинации не может служить примером, поскольку это – часть медицинской сферы, требующая индивидуального подхода и выходящая за рамки нашей компетенции».
В Патриархии отмечают, что сделать правильный выбор людям должны специалисты в соответствующей области.
«Вакцинация должна быть добровольной, и в случае вакцинации или невакцинации не должно быть принуждения или осуждения-оскорбления друг друга. При этом следует отметить, что во время пандемии все должны соблюдать регуляции».
В заявлении также говорится, что Грузинская церковь высоко ценит пользу медицины для здоровья человека, но не может брать на себя ответственность за пропаганду вакцинации, поскольку это – компетенция и ответственность медработников.
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