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DRI: Организаторы насильственной акции 5 июля до сих пор не привлечены к ответственности
11.08.2021 20:36
Неправительственная организация «Институт изучения демократии» (DRI) выступила с заявлением по делу о насилии 5 июля, отметив, что организаторы насильственной акции до сих пор не привлечены к ответственности.
По данным организации, с момента «заведомо организованного группового насилия» 5 июля прошло больше месяца, но до сих пор уголовная ответственность организаторов насильственного рейда не установлена, что вызывает серьезные вопросы об объективности и беспристрастности продолжающегося расследования.
По сообщению DRI, на сегодняшний день расследование также ведется по части второй статьи 225 (участие в групповых беспорядках).
По мнению авторов заявления, расследование дела по этой статье показывает, что насильственные события 5 июля не были спонтанными, а были заранее организованы и спланированы конкретными лицами:
«Публичные обращения, озвученные членами агрессивной группы до кровавого разгона 5 июля, подтверждают, что это была преднамеренная попытка мобилизовать насильственные группы задолго до нападений, о которых, как мы полагаем, должно было быть известно Министерству внутренних дел заранее», — организация говорится в заявлении.
Тем не менее на сегодняшний день ни один из организаторов заранее спланированного группового насилия, совершенного на почве ненависти, не привлечен к уголовной ответственности.
В организации заявляют, что безнаказанность организаторов преступлений такого масштаба дает им право думать, что они могут и дальше совершать новые преступные действия. Что представляет серьезную опасность в плане обеспечения безопасности общества и государства. В DRI отмечают, что расследование уголовных дел против отдельных лидеров насильственных группировок подозрительно затягивается:
«В частности, до сих пор не отслеживаются преступные действия Левана Васадзе, Сандро Брегадзе и Гурама Палавандишвили. Понятно, что как до, так и после 5 июля 2021 года эти лица участвовали в организации ряда групповых беспорядков на почве нетерпимости к ЛГБТК-сообществу и их сторонникам», — говорится в заявлении.
По данным DRI, реакция МВД на действия указанных лиц носит «фасадный характер» и не соразмерна совершенным преступлениям.
Организация считает, что для того, чтобы развеять обоснованные подозрения в обществе, о том, что правящая политическая элита сотрудничает и укрывает лидеров насильственных групп, ответственных за события 5 июля, важно, чтобы Гурам Палавандишвили, команда Alt-Info, Леван Васадзе и их аффилированные группы были привлечены к ответственности.
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