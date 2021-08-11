

Противники сноса Музея искусств в Тбилиси собирают подписи под петицией

11.08.2021 20:48





Инициативная группа за сохранение Музея искусств имени Шалвы Амиранашвили в центре Тбилиси начала сбор подписей под петицией с требованием провести профессиональную реставрацию аварийного здания и обнародовать подробный план эвакуации экспонатов.



5 августа Минкультуры объявило об «эвакуации» золотого фонда музея. До завершения ремонтно-восстановительных работ в здании постройки 1835 года экспонаты решили разместить в Музее истории Грузии имени Симона Джанашия.



Незадолго до обнародования указанной информации глава Минкультуры Тея Цулукиани заявила о необходимости сноса здания музея, его обоих флигелей. Тогда министр назвала проведение восстановительных работ «нерентабельным». Эти слова возмутили многих жителей Тбилиси.

Часть граждан считает, что, несмотря на официальные заявления Минкультуры о планируемой реставрации, аварийное здание в самом центре города все равно снесут.



Инициативная группа требует обеспечить эффективное осуществление парламентского контроля и прозрачность реставрационных работ. Сбор подписей под открытым письмом, адресатами которого являются парламент и министерство культуры, они начали на протестной акции 5 августа.



Требования инициативной группы:



1. Обеспечить реализацию проекта по укреплению и реставрации здания Музея искусств с участием высококвалифицированных специалистов, имеющих надежную репутацию. Информация о всех этапах процесса должна быть открытой и доступной;



2. Предоставить подробный план эвакуации музейного фонда и всех экспонатов с указанием лиц ответственных за процесс, а также точное место временного размещения экспонатов. Обеспечить публичность указанного процесса, а также участие профессионального сообщества;



3. Отстранить от процесса неквалифицированных должностных лиц, наносящих непоправимый ущерб процессу укрепления и восстановления здания музея.



Кроме того, авторы манифеста призывают немедленно восстановить в должностях всех «незаконно и необоснованно уволенных» сотрудников музея.



К этому моменту под петицией собрано уже 1500 подписей. После поступления в парламент электронного документа будет проверена подлинность каждой подписи. Для инициации законопроекта парламенту необходимо 25 тысяч подписей на материальном документе.



Музей искусств Грузии расположен в здании бывшей духовной семинарии. Самый ценный экспонат, хранившийся там, – золотой крест царицы Тамары с надписью, украшенный изумрудами, рубинами, жемчугом. Не менее ценна золотая чаша Баграта III (999 г.). Самая древняя икона Грузии (VI в.) Анчийская икона Нерукотворного Спаса (Анчисхати) также является экспонатом музея. Другой гордостью музея является большая коллекция средневековых монет (VIII-XIII вв.).



Кроме того, в музее собраны картины европейских мастеров, произведения китайского и японского искусства, памятники египетского, иранского и индийского искусства, шали из Индии, Турции, Ирана, персидские ковры. Картины русских художников И. Репина, В. Сурикова, В. Серова, И. Айвазовского, А. Васнецова и собрание картин Нико Пиросмани.



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