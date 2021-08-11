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10 августа в Грузии вакцинированы 23 935 человек
11.08.2021 21:11
За последние сутки в Грузии зарегистрировано рекордное количество вакцинированных граждан, сообщает Национальный центр контроля заболеваний Грузии.
По информации ведомства, 10 августа от коронавируса привились 23 935 человек.
«Вакцинация против COVID-19 спасает людям жизнь. Национальный центр контроля заболеваний и общественного здравоохранения благодарит каждого гражданина за высокую социальную ответственность, и мы надеемся, что число вакцинированных будет увеличиваться с каждым днем», — заявляют в Центре контроля заболеваний.
Кроме того, высокий показатель вакцинации был зафиксирован и 9 августа, когда за день привилось 23 744 человека.
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