

10 августа в Грузии вакцинированы 23 935 человек

11.08.2021 21:11





За последние сутки в Грузии зарегистрировано рекордное количество вакцинированных граждан, сообщает Национальный центр контроля заболеваний Грузии.



По информации ведомства, 10 августа от коронавируса привились 23 935 человек.



«Вакцинация против COVID-19 спасает людям жизнь. Национальный центр контроля заболеваний и общественного здравоохранения благодарит каждого гражданина за высокую социальную ответственность, и мы надеемся, что число вакцинированных будет увеличиваться с каждым днем», — заявляют в Центре контроля заболеваний.



Кроме того, высокий показатель вакцинации был зафиксирован и 9 августа, когда за день привилось 23 744 человека.





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