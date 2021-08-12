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В Грузии выявлено 5128 новых случаев коронавируса


12.08.2021   11:18


В Грузии выявлено 5128 новых случаев коронавируса. Информация об этом была недавно обновлена ​​на специальном сайте правительства stopcov.ge.

За последние 24 часа в стране выздоровели 3310 человек. 49 пациентов умерли от коронавируса за последние сутки.

За последние 24 часа в стране было проведено 49 189 тестов, в том числе 29 357 — с экспресс-тестом на антигены и 19 832 — с ПЦР-тестом.

Показатели положительности выявления коронавируса в стране составляют: ежедневный — 10,43%, за последние 14 дней — 9,63%, за последние семь дней — 10,52%.

Всего в Грузии выявлено 466 326 случаев заражения коронавирусом, из которых 412 420 человек выздоровели и 6279 умерли.

Всего вакцинированы 715 919 человек, ежедневно вакцинируются 25 933 человека.

В режиме карантина находятся 64 человека, в стационаре под наблюдением — 6 627 человек, в ковид-гостинице — 3 288 человек.

При этом 11 августа в Грузии было выявлено 5352 новых случая коронавируса, выздоровели 2635 пациентов.

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