

В Грузии выявлено 5128 новых случаев коронавируса

12.08.2021 11:18





В Грузии выявлено 5128 новых случаев коронавируса. Информация об этом была недавно обновлена ​​на специальном сайте правительства stopcov.ge.



За последние 24 часа в стране выздоровели 3310 человек. 49 пациентов умерли от коронавируса за последние сутки.



За последние 24 часа в стране было проведено 49 189 тестов, в том числе 29 357 — с экспресс-тестом на антигены и 19 832 — с ПЦР-тестом.



Показатели положительности выявления коронавируса в стране составляют: ежедневный — 10,43%, за последние 14 дней — 9,63%, за последние семь дней — 10,52%.



Всего в Грузии выявлено 466 326 случаев заражения коронавирусом, из которых 412 420 человек выздоровели и 6279 умерли.



Всего вакцинированы 715 919 человек, ежедневно вакцинируются 25 933 человека.



В режиме карантина находятся 64 человека, в стационаре под наблюдением — 6 627 человек, в ковид-гостинице — 3 288 человек.



При этом 11 августа в Грузии было выявлено 5352 новых случая коронавируса, выздоровели 2635 пациентов.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





