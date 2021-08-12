

В Грузии отмечают 900-летие Дидгорской битвы

12.08.2021 12:45





В Грузии 12 августа отмечается народный праздник Дидгороба. Он посвящен победе армии Давида Строителя (Агмашенебели) над турками-сельджуками. Дидгорская битва произошла ровно 900 лет назад – в 1121 году – и ознаменовала освобождение Грузии от турецкого ига. С этого времени начинается «золотой век» в истории страны.



В этом году в связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией праздник будет отмечаться не так, как обычно. По традиции торжественные мероприятия проходят на Дидгорском поле в Тетрицкаройском муниципалитете недалеко от Тбилиси. Но по случаю 900-летия битвы праздник состоится в формате телевизионного проекта (начало – в 20:00 по Тбилиси). По словам организаторов, специально к 900-летию Дидгорской битвы были созданы новые музыкальные и хореографические номера.



«Дидгори является символом единства, и концепция мероприятия – это победа, единство и единая Грузия, что для нас является наследием того времени», — сказала организатор мероприятия Тата Сванидзе.



Известно, что в мероприятии примут участие первые лица государства. По инициативе премьер-министра Ираклия Гарибашвили состоится награждение военных специальными медалями.



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