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Запущен новый портал для инфицированных коронавирусом
12.08.2021 13:43
Запущен новый портал для инфицированных COVID-19 граждан www.er.moh.gov.ge. Об этом сообщает минздрав Грузии.
«Граждане, у которых был подтвержден COVID-19, имеют возможность зарегистрироваться на портале. Информация, полученная 112, будет обработана и передана семейному врачу для дальнейшего наблюдения.
Портал разработан Центром управления общественной безопасностью МВД «112» и министерством по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты. Целью внедрения нового портала является, с одной стороны, создание дополнительного канала связи для граждан, а с другой - сокращение количества звонков в 112», - говорится в сообщении.
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