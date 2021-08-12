

NDI: 39% опрошенных положительно оценивают деятельность мэра Тбилиси, 25% - плохо

12.08.2021 13:44





Согласно исследованию, проведенному Национальным демократическим институтом (NDI), 39% респондентов (только в Тбилиси) положительно оценивают деятельность мэра столицы.



29% опрошенных оценивают работу мэра средне, 25% — плохо, 5% не знают ответа на вопрос, 2% отказались отвечать.



Что касается столичного Сакребуло (городского собрания), 17% респондентов оценивают деятельность органа положительно, 29% — средне, 29% — плохо, 23% не знают ответа, а 2% отказались отвечать.



Опрос был проведен методом телефонного интервью 13-26 июля 2021 года в масштабах всей Грузии (кроме оккупированных территорий). В опросе приняли участие 2 016 человек. Погрешность результатов составляет +/– 1.3%.





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