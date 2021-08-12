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NDI: 52% опрошенных оценивают деятельность правительства плохо
12.08.2021 13:47
«52% респондентов оценивают деятельность правительства плохо», — говорится в исследовании Национального демократического института (NDI).
На вопрос, как бы они оценили работу нынешнего правительства, 36% респондентов ответили, что оценивают хорошо, 9% не знают ответа.
Опрос был проведен методом телефонного интервью 13-26 июля 2021 года в масштабах всей Грузии (кроме оккупированных территорий). В опросе приняли участие 2 016 человек. Погрешность результатов составляет +/– 1.3%.
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