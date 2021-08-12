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NDI: 53% опрошенных считают, что правительство Грузии хорошо справляется с пандемией коронавируса
12.08.2021 13:49
Согласно опросу Национального демократического института (NDI), на вопрос, как правительство Грузии справляется с пандемией коронавируса, 53% респондентов заявили, что хорошо.
37% опрошенных считают, что правительство плохо справляется с пандемией, а 10% не знают ответа на вопрос.
Опрос был проведен методом телефонного интервью 13-26 июля 2021 года в масштабах всей Грузии (за исключением оккупированных территорий). В опросе приняли участие 2 016 человек. Погрешность результатов составляет +/– 1.3%.
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