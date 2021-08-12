Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

NDI: 49% опрошенных считают, что Грузия развивается в неправильном направлении


12.08.2021   13:54


«49% респондентов считают, что Грузия развивается в неправильном направлении», — говорится в исследовании Национального демократического института (NDI).

23% опрошенных считают, что страна развивается в правильном направлении, а 19%, что Грузия вообще не меняется.

На вопрос, есть ли сейчас в Грузии демократия, 51% опрошенных заявили, что нет. 35% сказали, что есть, 13% — не знают.

Опрос был проведен методом телефонного интервью 13-26 июля 2021 года в масштабах всей Грузии (кроме оккупированных территорий). В опросе приняли участие 2 016 человек. Погрешность результатов составляет +/– 1.3%.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна