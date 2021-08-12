

NDI: 49% опрошенных считают, что Грузия развивается в неправильном направлении

12.08.2021 13:54





«49% респондентов считают, что Грузия развивается в неправильном направлении», — говорится в исследовании Национального демократического института (NDI).



23% опрошенных считают, что страна развивается в правильном направлении, а 19%, что Грузия вообще не меняется.



На вопрос, есть ли сейчас в Грузии демократия, 51% опрошенных заявили, что нет. 35% сказали, что есть, 13% — не знают.



Опрос был проведен методом телефонного интервью 13-26 июля 2021 года в масштабах всей Грузии (кроме оккупированных территорий). В опросе приняли участие 2 016 человек. Погрешность результатов составляет +/– 1.3%.





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