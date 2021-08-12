

NDI: «Грузинская мечта» – 18%, «Единое национальное движение» – 6%

12.08.2021 13:58





Национальный демократический институт США (NDI) обнародовал результаты очередного исследования общественного мнения, проведенного в Грузии.



В документе говорится, что на вопрос «какая партия ближе к вам по взглядам» конкретный ответ дали лишь 30% опрошенных. «Заявленная поддержка индивидуальных партий настолько низка, что её нельзя воспринимать как руководство к исходу будущих выборов», – отмечают представители NDI.



Какая партия ближе к вам по взглядам?



Ни одна партия – 51%

Грузинская мечта – 18%

Не знаю – 10%

Отказ от ответа – 9%

Единое национальное движение – 6%

Другие партии – 6%.

Какая партия ближе к вам по взглядам? – из тех, кто планирует проголосовать на выборах (61%)



Ни одна партия – 45%

Грузинская мечта – 24%

Не знаю – 9%

Отказ от ответа – 9%

Единое национальное движение – 7%

Другие партии – 7%.





Отметим, что в марте текущего года рейтинг правящей партии «Грузинская мечта» в опросе NDI составлял 23%, а «Единого национального движения» – 7%.



Опрос был проведен методом телефонного интервью 13-25 июля 2021 года в масштабах всей Грузии (кроме Абхазии и Южной Осетии). В опросе приняли участие 2016 человек. Полевые работы провела организация CRRC-Грузия. Погрешность результатов составляет +/– 1.3%. Исследование NDI финансируется «UK aid» при помощи правительства Великобритании.



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