Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

NDI: «Грузинская мечта» – 18%, «Единое национальное движение» – 6%


12.08.2021   13:58


Национальный демократический институт США (NDI) обнародовал результаты очередного исследования общественного мнения, проведенного в Грузии.

В документе говорится, что на вопрос «какая партия ближе к вам по взглядам» конкретный ответ дали лишь 30% опрошенных. «Заявленная поддержка индивидуальных партий настолько низка, что её нельзя воспринимать как руководство к исходу будущих выборов», – отмечают представители NDI.

Какая партия ближе к вам по взглядам?

Ни одна партия – 51%
Грузинская мечта – 18%
Не знаю – 10%
Отказ от ответа – 9%
Единое национальное движение – 6%
Другие партии – 6%.
Какая партия ближе к вам по взглядам? – из тех, кто планирует проголосовать на выборах (61%)

Ни одна партия – 45%
Грузинская мечта – 24%
Не знаю – 9%
Отказ от ответа – 9%
Единое национальное движение – 7%
Другие партии – 7%.


Отметим, что в марте текущего года рейтинг правящей партии «Грузинская мечта» в опросе NDI составлял 23%, а «Единого национального движения» – 7%.

Опрос был проведен методом телефонного интервью 13-25 июля 2021 года в масштабах всей Грузии (кроме Абхазии и Южной Осетии). В опросе приняли участие 2016 человек. Полевые работы провела организация CRRC-Грузия. Погрешность результатов составляет +/– 1.3%. Исследование NDI финансируется «UK aid» при помощи правительства Великобритании.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна