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NDI: «Грузинская мечта» – 18%, «Единое национальное движение» – 6%
12.08.2021 13:58
Национальный демократический институт США (NDI) обнародовал результаты очередного исследования общественного мнения, проведенного в Грузии.
В документе говорится, что на вопрос «какая партия ближе к вам по взглядам» конкретный ответ дали лишь 30% опрошенных. «Заявленная поддержка индивидуальных партий настолько низка, что её нельзя воспринимать как руководство к исходу будущих выборов», – отмечают представители NDI.
Какая партия ближе к вам по взглядам?
Ни одна партия – 51%
Грузинская мечта – 18%
Не знаю – 10%
Отказ от ответа – 9%
Единое национальное движение – 6%
Другие партии – 6%.
Какая партия ближе к вам по взглядам? – из тех, кто планирует проголосовать на выборах (61%)
Ни одна партия – 45%
Грузинская мечта – 24%
Не знаю – 9%
Отказ от ответа – 9%
Единое национальное движение – 7%
Другие партии – 7%.
Отметим, что в марте текущего года рейтинг правящей партии «Грузинская мечта» в опросе NDI составлял 23%, а «Единого национального движения» – 7%.
Опрос был проведен методом телефонного интервью 13-25 июля 2021 года в масштабах всей Грузии (кроме Абхазии и Южной Осетии). В опросе приняли участие 2016 человек. Полевые работы провела организация CRRC-Грузия. Погрешность результатов составляет +/– 1.3%. Исследование NDI финансируется «UK aid» при помощи правительства Великобритании.
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