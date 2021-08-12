

NDI: 51% опрошенных заявляет, что ни одна партия не отвечает их взглядам

12.08.2021 14:24





Согласно исследованию Национального демократического института (NDI), большинство населения не знает или не называет партию, которая наиболее близка их взглядам.



На вопрос, какая партия ближе всего к вашим взглядам, 51% ответил, что ни одна партия. 30% опрошенных назвали конкретную партию, а 19% не знают или отказались отвечать на вопрос.



Ближе всего к взглядам опрошенных оказалась «Грузинская мечта» — 18%, взгляды «Единого национального движения» разделяют — 6%, также 6% назвали другие партии. 10% респондентов заявили, что не знают ответа. 9% отказались отвечать.



Что касается вопроса об участии в выборах, то на вопрос — если бы завтра проводились выборы в органы местного самоуправления, приняли бы вы в них участие, 61% респондентов ответили, что пошли бы на выборы. 18% сказали, что, наверное, приняли бы. 10% не будут участвовать, а 6%, вероятно, не будут. По сравнению с августом 2020 года количество респондентов, заявивших, что они будут участвовать в выборах, сократилось на 10%.



Опрос был проведен методом телефонного интервью 13-26 июля 2021 года в масштабах всей Грузии (кроме оккупированных территорий). В опросе приняли участие 2 016 человек. Погрешность результатов составляет +/– 1.3%.





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