

NDI: Самая большая проблема грузинской экономики - безработица

12.08.2021 14:32





Согласно исследованию Национального демократического института (NDI), на вопрос, какая в настоящее время перед грузинской экономикой стоит самая большая проблема, 59% опрошенных считают, что безработица.



42% респондентов называют рост цен и инфляцию самыми большими проблемами экономики. Самая большая проблема для 19% опрошенных — бедность. 17% назвали обесценивание лари, а для 16% проблемой является низкая заработная плата. 12% респондентов самой большой проблемой экономики называют высокие налоги. 10% считают, что проблему создает коронавирус.



Вместе с тем, на вопрос, какая самая большая проблема в настоящее время стоит перед системой здравоохранения, 56% респондентов называют стоимость лекарств, 25% считают, что проблема заключается в стоимости медицинского обслуживания, визита к врачу. 18% респондентов назвали проблемы, связанные с коронавирусом. Также проблемой системы здравоохранения для 15% респондентов является непрофессионализм врачей и медицинского персонала. 13% опрошенных проблемой считают доступность больниц и медицинского обслуживания. 7% респондентов не видят проблем в системе здравоохранения.





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