

NDI: Более половины населения Грузии не знает, как зарегистрироваться на вакцину от COVID

12.08.2021 15:55





Более половины граждан Грузии не знают, как зарегистрироваться на вакцинацию от COVID-19. Таковы данные исследования, опубликованного сегодня авторитетной некоммерческой американской организацией «Национальный демократический институт международных отношений» (NDI).



На вопрос «Знаете ли вы, как зарегистрироваться на онлайн-платформе для вакцинации против COVID-19 в случае необходимости?» 56% участников опроса ответили «нет». 2% респондентов затруднились ответить, а 42% сообщили, что знают, как пройти регистрацию.



Ровно столько же (42% опрошенных) считают, что они располагают достаточным объемом информации о процессе вакцинации, а 54% сказали, что не располагают.

Готовы ли граждане делать прививки?



Согласно результатам исследования, 47% респондентов не собираются вакцинироваться от COVID-19, а 35% планируют сделать прививку. 7% сообщили, что они уже прошли вакцинацию, а 11% еще не определились.



Для сравнения, согласно результатам опроса NDI, проведенного в феврале 2021 года, делать прививку от коронавируса собирались только 35% респондентов. 53% опрошенных полгода назад сказали, что не будут делать прививку от коронавируса.



Авторы исследования поинтересовались о причинах решений тех граждан, которые до сих пор отказываются от прививки. 47% сказали, что не доверяют ее качеству; 20% — что у них есть проблемы со здоровьем; 13% респондентов верят, что переживут пандемию и без вакцины. 7% не собираются делать прививку, поскольку считают, что вакцинация преследует альтернативные цели.



Оценивая процесс вакцинации от COVID-19 в Грузии в целом, только 37% респондентов дали ему хорошие оценки. 45% считают, что процесс вакцинации идет плохо, а 18% затруднились ответить.



Опрос по заказу NDI проводился в период 13-25 июля на основе репрезентативной выборки 2016 телефонных интервью по всей Грузии среди взрослого населения страны (за исключением Абхазии и Цхинвальского региона). Средняя погрешность опроса составляет +/- 1,3 процента.

Вакцинация от коронавируса в Грузии



В Грузии вакцинация от коронавируса началась с 15 марта, поэтапно охватывая все новые и новые группы населения. Массовый характер национальная кампания приобрела 5 июля.



На данный момент в Грузии разрешена вакцинация препаратом Pfizer лиц с 16 лет. Лица старше 45 лет могут выбрать AstraZeneca, а старше 18 лет – Sinopharm или Sinovac.



Число граждан, получивших хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, к 12 августа достигло 715 919. Это более 19% от всего населения Грузии.



Согласно национальному плану, до конца 2021 года от ковида должны быть привиты 60% взрослого населения Грузии. Специалисты считают, что этого будет достаточно для формирования коллективного иммунитета.



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