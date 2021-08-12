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Военные врачи помогут ускорить темпы вакцинации от коронавируса
12.08.2021 20:14
Бригады, укомплектованные военными врачами, будут подключены к национальной кампании по вакцинации населения от коронавируса. Об этом заявил сегодня глава оперативного штаба межведомственного координационного совета Георгий Гибрадзе.
«Бригады, укомплектованные военными врачами, будут вовлечены в процесс вакцинации, чтобы максимально увеличить доступность вакцинации», — сказал Гибрадзе.
Он также добавил, что Минздрав продолжает работу по мобилизации дополнительных мест для ковид-пациентов. Ранее в ведомстве не исключили что в ближайшее время может потребоваться развертывание полевых госпиталей.
Грузия сейчас находится на пике четвертой волны коронавируса. Только за последние сутки выявлено 5 128 новых случаев инфекции. Сегодня власти объявили о введении новых ограничений, призванных замедлить темпы распространения заболевания. С 14 августа по 4 сентября в стране остановят общественный транспорт, сократят часы работы кафе и ресторанов, а также запретят фестивали, концерты и спортивные соревнования. Работодателям поручено переводить сотрудников на «дистанционку».
С начала пандемии в Грузии зафиксировано более 466,3 тысячи случаев инфицирования, скончались 6 279. Число граждан, получивших хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, к 12 августа достигло 715 919. Это более 19% от всего населения Грузии
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