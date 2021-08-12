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В Мцхета открылся центр массовой вакцинации
12.08.2021 20:43
По информации Минздрава, в Мцхетском спортивно-оздоровительном комплексе (адрес: г. Мцхета, ул. Самхедро, 9) открылось новое пространство для вакцинации.
В Центре массовой вакцинации идет процесс иммунизации препаратом "Пфайзер". Для получения вакцины предварительная регистрация не требуется.
Пространство для вакцинации будет работать ежедневно (кроме выходных) с 10:00 до 18:00 без перерыва.
Функционирование центра поддерживает "Общество Красного Креста Грузии".
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