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В Мцхета открылся центр массовой вакцинации


12.08.2021   20:43


По информации Минздрава, в Мцхетском спортивно-оздоровительном комплексе (адрес: г. Мцхета, ул. Самхедро, 9) открылось новое пространство для вакцинации.

В Центре массовой вакцинации идет процесс иммунизации препаратом "Пфайзер". Для получения вакцины предварительная регистрация не требуется.

Пространство для вакцинации будет работать ежедневно (кроме выходных) с 10:00 до 18:00 без перерыва.

Функционирование центра поддерживает "Общество Красного Креста Грузии".

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