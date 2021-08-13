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В Грузии выявлено 5359 новых случаев коронавируса
13.08.2021 11:07
В Грузии выявлено 5359 новых случаев коронавируса. Информация об этом была недавно обновлена на специальном сайте правительства stopcov.ge.
За последние 24 часа в стране выздоровели 2726 человек. За последние сутки от коронавируса скончались 42 пациента.
За последние 24 часа в стране было проведено 50 937 тестов, в том числе 30325 — с экспресс-тестом на антигены и 20612 — с ПЦР-тестом.
Показатели положительности выявления коронавируса в стране составляют: ежедневный — 10,52%, за последние 14 дней — 9,9%, за последние семь дней — 10,74%.
Всего в Грузии выявлено 471 685 случаев заражения коронавирусом, из которых 415 146 человек выздоровели и 6 321 умерли.
Всего вакцинированы 741 353 человека, ежедневно вакцинируются 25 432 человека.
58 человек находятся в режиме карантина, 6 635 человек — под наблюдением в больнице, 3 409 человек — в ковид-гостинице.
При этом 12 августа в Грузии было выявлено 5128 новых случаев коронавируса, выздоровели 3310 пациентов.
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