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В Грузии проведено 741 353 прививки, полностью вакцинированы 225 053 человека
13.08.2021 13:23
Согласно информации Национального центра контроля заболеваний Грузии, по данным на 13 августа, в стране в общей сложности проведено 741 353 прививки.
По их же сообщению, полностью вакцинированы 225 053 человека, за последние 24 часа вакциной от коронавируса привились 25 432 человек.
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