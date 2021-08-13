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В Грузии проведено 741 353 прививки, полностью вакцинированы 225 053 человека


13.08.2021   13:23


Согласно информации Национального центра контроля заболеваний Грузии, по данным на 13 августа, в стране в общей сложности проведено 741 353 прививки.

По их же сообщению, полностью вакцинированы 225 053 человека, за последние 24 часа вакциной от коронавируса привились 25 432 человек.

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