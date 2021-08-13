

Российская пропагандистска угодила в ковид-гостиницу в Грузии



"СОВА" 13.08.2021 17:05



Грузинские пользователи соцсетей обрушились с критикой на корреспондента «Комсомольской правды» Дарью Асламову, которая, как выяснилось, находится в Батуми. Журналистка прокремлевского издания опубликовала статус в Facebook в котором сообщила, что заболела коронавирусом и находится в одной из гостиниц черноморского курорта.



«SOS! Дельта штамм! Лежу в гостинице в Батуми. Кто знаком с грузинской системой здравоохранения? Может, чача поможет? И я не могу покинуть Грузию — ни официально, ни физически, поскольку лежу. Шо я тут буду делать? Смотрю на белый потолок, с правом на надежду»», – написала Асламова.



В комментариях к посту многие возмутились как Дарье Асламовой удалось попасть на территорию Грузии. Пользователи начали отмечать страницу правительства Грузии и призывать власти в кратчайшие сроки «выпроводить» журналистку в Россию.



Дарья Асламова уже много лет является корреспондентом «Комсомольской правды». За время работы она освещала боевые действия во многих горячих точках, в том числе войны в грузинских регионах Абхазия и Южная Осетия. В 2019-м году во время интервью с главой МИД РФ Сергеем Лавровым Асламова заявила, что Москва должна ввести «экономические и военные рычаги давления против Грузии, которая живет за наш счет, она же взвоет, когда у них просто нечего будет жрать».





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