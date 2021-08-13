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Имнадзе: Штамм «дельта» похож на простуду, поэтому, у кого будут симптомы простуды, тестируйтесь
13.08.2021 17:38
По заявлению заместителя главы Национального центра контроля заболеваний Грузии Пааты Имнадзе, ожидаем рост числа смертей от коронавируса.
Как пояснил Имнадзе на сегодняшнем вебинаре, штамм «дельта» похож на простуду и в случае проявления таких симптомов, обязательно нужно пройти тест.
По его словам, у них есть информация, что некоторые инфицированные коронавирусом граждане не соблюдают правила, бывают в публичных местах и распространяют вирус.
«К сожалению, количество смертей увеличится. Поэтому, давайте будет прививаться, соблюдать дистанцию и носить маски. Штамм «дельта» более похож на простуду, чем прежние штаммы. Поэтому, у кого будут симптомы простуды, обязательно тестируйтесь. Избегайте окружающих, что самое главное. К сожалению, сегодня у нас есть информация, что люди, которые знают, что инфицированы, не соблюдают правила, ходят по улицам и еще больше распространяют инфекцию. Я не знаю, как назвать таких людей», - заявил Имнадзе.
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