

Какие преимущества будут у вакцинированных граждан - пояснения Имнадзе

13.08.2021 18:09





Полностью вакцинированным гражданам могут быть предоставлены льготы в качестве поощрения, сказал заместитель руководителя Национального центра по контролю над заболеваниями Паата Имнадзе.



По его словам, этот вопрос обсуждается, и с сентября вакцинированные граждане смогут пользоваться большей свободой.



«К сожалению, вакцинировано пока недостаточно людей, чтобы это можно было бы внедрить. Но обсуждается, что с сентября те, кто прошел курс вакцинации смогут пользоваться большей свободой. Это сделано для сохранения безопасности. Есть те, кто представляет большую угрозу для себя и общества, и есть те, кто представляет меньшую угрозу для себя и общества», - сказал Имнадзе.





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