

Мешает ли вакцинация забеременеть и насколько безопасно вакцинироваться беременным?

13.08.2021 19:38





Заведующий гинекологическим сектором клиники им.Чачава, профессор Николоз Кинтрая поясняет, что вакцинация не мешает ни планированию беременности, ни процессу беременности.



По его словам, женщине лучше сделать прививку до того, как забеременеть, чтобы встретить беременность с уже выработанными антителами. Как отметил Кинтрая, если женщина окажется беременной после прививки первой дозы, ей следует сделать вторую дозу вакцины без каких-либо препятствий в соответствующее время.



"Прививка не мешает женщине забеременеть. Бывают случаи, когда человеку сделали прививку и выяснилось, что она беременна, и часто спрашивают: что теперь делать, сделать вторую дозу вакцины, опасно ли это, может лучше прервать беременность, если прививка была сделаны в первые дни беременности?



Вакцинация безопасна для беременных. Если женщина сделала первую прививку и обнаружила, что беременна, она без всяких колебаний может сделать вторую дозу в запланированный срок", - заявил Николоз Кинтрая.



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