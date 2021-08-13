

Правительство публикует схему транспортировки граждан до крупных центров вакцинации

13.08.2021 23:37





По поручению премьер-министра разработана схема, согласно которой, в условиях ограничения муниципального транспорта, государство обеспечит транспортировку граждан в крупные центры вакцинации. Об этом сообщает пресс-служба администрации правительства Грузии.



«В целях максимального расширения и доступности вакцинации, несмотря на ограничения городского транспорта, государство обеспечит регулярную транспортировку населения к основным пунктам вакцинации», — заявили в администрации правительства.



По итогам заседания Межведомственного координационного совета по борьбе с COVID-19 в четверг было принято решение, что общественный транспорт в Грузии прекращает работу с 14 августа по 4 сентября. Несмотря на это, власти Грузии обеспечат регулярную транспортировку людей к пунктам вакцинации от коронавируса.



Транспорт будет курсировать к: Медицинскому университету (Важа-Пшавела, 33); Клинике Medicai Service (Hualing Tbilisi Sea Plaza); Кавказскому Медицинскому Центру – Сабурталинская поликлиника (ул. Тавхелидзе, 1); «Евекс Госпиталс» — Госпиталь имени Иване Бокерия (первый переулок Киндзмараули, 1); Клиника имени Академика Вахтанга Бочоришвили (ул. Казбеги, 16); Пространство для вакцинации в Грузинском техническом университете (улица Костава, 77); «Клиника Гагуа» (ул. Любляна, 13/ул. Чиаурели, 6); «Евекс Госпиталс» — Центральная детская больница имени Иашвили (ул. Любляна, 13, ул. М. Чиаурели, 6 (бывшая: ул. Любляна 2/6)).



Маршруты автобусов:



От станции метро «Технический университет» (возле Дворца спорта) до ул. Мераба Костава до станции метро «Государственный университет»;

От станции метро «Варкетили» до Exspress Medicai Service” (Hualing Tbilisi Sea Plaza);

От станции метро «Самгори» (напротив нижнего выхода) до первого перекрестка ул. Эмира Бурджанадзе;

От станции метро «Дидубе» (у нижнего выхода) до Центральной детской больницы им. М. Иашвили;

От площади Свободы до Exspress Medicai Service (Hualing Tbilisi Sea Plaza).



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





