|
|
|
Правительство публикует схему транспортировки граждан до крупных центров вакцинации
13.08.2021 23:37
По поручению премьер-министра разработана схема, согласно которой, в условиях ограничения муниципального транспорта, государство обеспечит транспортировку граждан в крупные центры вакцинации. Об этом сообщает пресс-служба администрации правительства Грузии.
«В целях максимального расширения и доступности вакцинации, несмотря на ограничения городского транспорта, государство обеспечит регулярную транспортировку населения к основным пунктам вакцинации», — заявили в администрации правительства.
По итогам заседания Межведомственного координационного совета по борьбе с COVID-19 в четверг было принято решение, что общественный транспорт в Грузии прекращает работу с 14 августа по 4 сентября. Несмотря на это, власти Грузии обеспечат регулярную транспортировку людей к пунктам вакцинации от коронавируса.
Транспорт будет курсировать к: Медицинскому университету (Важа-Пшавела, 33); Клинике Medicai Service (Hualing Tbilisi Sea Plaza); Кавказскому Медицинскому Центру – Сабурталинская поликлиника (ул. Тавхелидзе, 1); «Евекс Госпиталс» — Госпиталь имени Иване Бокерия (первый переулок Киндзмараули, 1); Клиника имени Академика Вахтанга Бочоришвили (ул. Казбеги, 16); Пространство для вакцинации в Грузинском техническом университете (улица Костава, 77); «Клиника Гагуа» (ул. Любляна, 13/ул. Чиаурели, 6); «Евекс Госпиталс» — Центральная детская больница имени Иашвили (ул. Любляна, 13, ул. М. Чиаурели, 6 (бывшая: ул. Любляна 2/6)).
Маршруты автобусов:
От станции метро «Технический университет» (возле Дворца спорта) до ул. Мераба Костава до станции метро «Государственный университет»;
От станции метро «Варкетили» до Exspress Medicai Service” (Hualing Tbilisi Sea Plaza);
От станции метро «Самгори» (напротив нижнего выхода) до первого перекрестка ул. Эмира Бурджанадзе;
От станции метро «Дидубе» (у нижнего выхода) до Центральной детской больницы им. М. Иашвили;
От площади Свободы до Exspress Medicai Service (Hualing Tbilisi Sea Plaza).
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна