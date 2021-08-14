

В Грузии выявлено 5579 новых случаев коронавируса

14.08.2021 11:30





В Грузии за сутки выявлено 5579 новых случаев коронавируса, выздоровели 1867 человек, скончались 50 инфицированных, сообщается на сайте Национального центра контроля заболеваний Грузии.



За последние 24 часа проведено 52 580 тестов на коронавирус.



Показатели выявления коронавируса в стране составляют: суточный — 10,61%, за последние 14 дней — 10,13%, за последние 7 дней — 10,93%.



Всего в Грузии с начала пандемии выявлено 477 264 случая заражения коронавирусом, из которых выздоровели 417 013 инфицированных, скончались 6 371 человек.



По состоянию на 14 августа, всего в стране сделано 767 882 прививок, полностью вакцинированы 229 236 человек. За прошедший день привились 26 524 человек.



Вчера, 13 августа, в Грузии было выявлено 5 359 новых случаев инфицирования, выздоровели 2 726 и скончались 42 человека.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





