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В Грузии выявлено 4314 новых случаев коронавируса
15.08.2021 11:14
В Грузии за сутки выявлено 4314 новых случаев коронавируса, выздоровели 4519 инфицированных, умерли 35 пациентов, — сообщается на сайте Национального центра контроля заболеваний Грузии.
За последние 24 часа в стране было проведено 34 074 теста на коронавирус, в том числе 19 813 экспресс-теста на антигены и 14 261 ПЦР-теста.
Показатели выявления коронавируса в стране составляют: суточный — 12,66%, за последние 14 дней — 10,38%, последние 7 дней — 11,03%.
Всего с начала пандемии в стране выявлено 481 578 случаев заражения коронавирусом, из которых выздоровели 421 532 и умерли 6371 человек соответственно.
На сегодня всего вакцинировано 791 863 человека, за сутки привились 23 010 человек.
В карантинном режиме находится 72 человека, в стационарах — 6841 человек, в клинических гостиницах — 3459 человек.
По состоянию на 14 августа в Грузии было выявлено 5579 новых случаев коронавируса, выздоровели 1867 пациентов.
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