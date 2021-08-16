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В Олимпийской деревне в Дигоми организуется полевой госпиталь


16.08.2021   00:20


В одном из залов Олимпийской деревни в тбилисском районе Дигоми обустраивается полевой госпиталь. Соответствующие работы уже начаты.

Пока неизвестно, когда госпиталь начнет принимать инфицированных коронавирусом пациентов.

По информации министерства здравоохранения, всего в клиниках Грузии можно мобилизовать 8 000 коек, и большинство из них уже заняты.

Напомним, за последние сутки в Грузии подтверждено 4 314 новых случаев коронавируса, 35 пациентов скончались.

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