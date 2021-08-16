

В Грузии выявлено 2 676 новых случаев коронавируса

16.08.2021 11:04





В Грузии выявлено 2676 новых случаев коронавируса. Информация об этом недавно была обновлена ​​на сайте Национального центра по контролю заболеваний.



За последние 24 часа в стране выздоровели 4 119 человек. 30 пациентов умерли от коронавируса за последние сутки.



За последние 24 часа в стране было проведено 25 730 тестов, в том числе 13 637 — с экспресс-тестом на антигены и 12 093 — с ПЦР-тестом.



Показатели положительности выявления коронавируса в стране составляют: ежедневный — 10,4%, за последние 14 дней — 10,47%, за последние 7 дней — 11,09%.



Всего в Грузии выявлено 484 254 случая заражения коронавирусом, из которых 425 651 человек выздоровели и 6436 умерли.



Всего вакцинирован 806 681 человек, ежедневно вакцинируются 14 784 человека.



76 человек находятся в режиме карантина, 6 986 человек — под наблюдением в больнице, 3 463 человека — в ковид-гостинице.



При этом 15 августа в Грузии было выявлено 4314 новых случаев коронавируса, выздоровели 4519 пациентов.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





