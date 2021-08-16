

420 вынужденно перемещенных семей получат квартиры в Цкалтубо

16.08.2021 11:18





420 вынужденно перемещенных семей, годами проживавших в полуразрушенных зданиях санаториев в Цкалтубо, получат от государства квартиры, сами санатории будут закрыты.



Для размещения ВПЛ был построен жилой комплекс на 560 семей, 140 квартир уже переданы, 420 семей получат новое жилье в ближайшее время. Работы на месте осмотрели глава Минздрава Екатерина Тикарадзе, руководитель агенства по делам ВПЛ Бессарион Симонишвили, замминистра регионального развития и инфраструктуры Коба Габуния и государственный поверенный региона Имерети Звиад Шаламберидзе.



«К концу года порядка 3 тысяч вынужденно перемещенных семей будут обеспечены жилплощадью, будут закрыты коло 20-ти аварийных объектов, в том числе 15 в Цхалтубо», — сообщила министр по делам вынужденно перемещённых лиц из оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты Екатерина Тикарадзе.



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