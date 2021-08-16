

Только 6,3% населения Грузии полностью вакцинированы от коронавируса

16.08.2021 11:26





Полный курс вакцинации от коронавируса в Грузии прошли 237 149 человек, что составляет примерно 6,3% от всего населения страны. Об этом сообщает Национальный центр по контролю заболеваний.



С учетом тех, кто получил только одну дозу вакцины, по состоянию на 15 августа, привиты 791 863 человека или более 21% населения. В среднем в стране сейчас делают от 20 до 26 тысяч уколов в день.



В Грузии вакцинация от коронавируса началась с 15 марта, поэтапно охватывая все новые и новые группы населения. Массовый характер национальная компания приобрела 5 июля.



На данный момент в Грузии разрешена вакцинация препаратом Pfizer лиц с 16 лет. Лица старше 45 лет могут выбрать AstraZeneca, а старше 18 лет – Sinopharm или Sinovac. При этом сделать прививку можно как по предварительной записи, пройдя регистрацию на сайте Минздрава, так и в порядке живой очереди.



Согласно национальному плану, до конца 2021 года от ковида должны быть привиты 60% взрослого населения Грузии. Специалисты считают, что этого будет достаточно для формирования коллективного иммунитета.



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