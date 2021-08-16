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За пять дней инспекция труда закрыла 13 объектов за нарушение ковид-ограничений
16.08.2021 17:48
За последние пять дней из-за нарушения рекомендации, выданных с целью предотвращения распространения коронавируса, инспекция труда закрыла 13 объектов и оштрафовала 30 физических и юридических лиц, сообщает ведомство.
За нарушение подобного типа физические лица штрафуются на 2 тысячи лари (650 долларов), а юридические лица — на 10 тысяч лари (3 250 долларов).
По итогам проверок инспекция оштрафовала на 10 тысяч лари 18 юридических лиц, еще 12 юридических лиц оштрафованы на 2 тысячи лари. Всего было закрыто 13 объектов.
По данным инспекции труда, в масштабах страны осуществлено более 2,3 тысячи проверок рекомендательного характера. Выдано более 2,1 тысячи письменных и 249 устных предупреждений.
К процессу мониторинга подключены инспекция труда, муниципальные службы по надзору, Национальное агентство продовольствия, патрульная и криминальная полиция.
В том случае, если запрещенная деятельность на объекте происходит на фоне критических несоответствий, инспекторы принимают решение о его закрытии.
В связи с резким ухудшением эпидположения с 10 августа был ужесточен контроль за проведением свадеб, поминок, юбилеев и других массовых мероприятий, а также за выполнением запрета на работу ночных клубов и ресторанов в ночное время. В случае первого нарушения объект питания оштрафуют на 10 тысяч лари, а в случае выявления повторного нарушения – объект будет закрыт.
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