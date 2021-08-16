

Грузинский актер Гия Агумава получил приз Международного кинофестиваля в Локарно

16.08.2021 19:28





Грузинский актер Гия Агумава получил приз на 74-м Международном кинофестивале в Локарно за лучшее исполнение мужской роли в фильме «Мокрый песок».



Работа грузинского режиссера Элене Навериани «Мокрый песок» была представлена на фестивале в секции Concorso Cineasti del Presente. Лента повествует о деревне на побережье Черного моря, где соседи верят в то, что хорошо знают друг друга. Но однажды женщину Элико находят повешенной, а ее внучка Мо, приехавшая на похороны, неожиданно сталкивается с трагическими последствиями скрытой любви бабушки. Фильм является совместным производством Грузии и Швейцарии.



Международный кинофестиваль в Локарно считается четвертым по важности в Европе после Каннского, Венецианского и Берлинского. Он ежегодно проводится в августе в швейцарском курортном городе Тичино. В этом году кинофестиваль проходил в онлайн формате. За главный приз – «Золотого Леопарда» – боролись 17 картин.



Помимо фильма «Мокрый песок», на фестивале был представлен фильм грузинского режиссера Саломе Джаши «Укрощение». Документальная лента «Укрощение» – совместное производство Грузии, Германии и Швейцарии – была представлена в секции «Панорама». Картина повествует об увлечении бывшего премьер-министра Грузии, бизнесмена Бидзины Иванишвили. В фильме показывается процесс выкорчевывания и перемещения уникальных деревьев в дендропарк на морской курорт Шекветили.



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