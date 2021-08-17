

В Грузии выявлено 6208 новых случаев коронавируса

17.08.2021 11:01





Согласно информации, опубликованной на Stopcov.ge, в рамках интенсивного тестирования за последние 24 часа проведено 47 872 теста, отсюда 33 873 на антигены и 13 999 PCR.



В результате проведенного тестирования, за последние 24 часа выявлено 6 208 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. С первого случая инфицирования по сей день в стране общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 составляет – 490 462.



Что касается показателя положительности, по состоянию на 16 августа, дневной показатель положительности составляет 12.97%, за последние 14 дней – 10.63%, а за 7 дней - 11.14%.



За последние сутки выздоровели 3 539 лиц, в целом же количество выздоровевших выросло до 429 190.



За последние 24 часа в Грузии зафиксировано 47 новых случаев смерти от коронавируса. С начала пандемии по сей день в Грузии жертвами коронавируса в общей сложности стали 6 483 человека.



Из выявленных за сутки 6 208 новых случаев коронавируса 2 540 зафиксированы в Тбилиси, в Аджарии - 810, в Имеретии - 782, в Квемо Картли – 307, в Шида Картли – 363, в Гурии – 172, в Самегрело и Земо Сванетии – 368, в Кахетии – 513, в Мцхета-Мтианети - 157, в Самцхе-Джавахети – 146, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванетии – 50.



На данном этапе в Грузии 54 763 активных случая инфицирования коронавирусом. В больницах лечатся 6 965 человек, в том числе в Тбилиси – 3 122, в Аджарии – 930, в Имеретии – 1 013. Тяжелых пациентов – 1 429, в том числе в Тбилиси - 605, в Аджарии – 148, в Имеретии – 327. Отсюда на аппарате искусственного дыхания 323 лица, в том числе в Тбилиси - 202, в Аджарии – 17, в Имеретии – 20.



В клинических гостиницах находятся 3 481 человек, в том числе в Тбилиси – 1 646, в Аджарии – 1 298. На дому лечатся 44 317 человек.



В карантинном пространстве 79 человек, в том числе в Тбилиси - 74, в Аджарии - 5.



На данном этапе на самоизоляции находятся 49 901 человек, в том числе в Тбилиси – 25 349 лиц, в Аджарии – 6 994, в Имеретии – 5 270.



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