

За последние 24 часа в Грузии от коронавируса умерли 47 пациентов

17.08.2021 11:13





За последние 24 часа в Грузии от коронавируса умерли 47 пациентов. Информация об этом была опубликована на специальном сайте правительства stopcov.ge.



Общее количество скончавшихся от коронавируса в Грузии — 6 483 человек.



Сегодня в стране выявлено 6208 новых случаев коронавируса, а 3539 пациентов выздоровели.



Вчера, 16 августа, в Грузии было выявлено 2 676 случая коронавируса, 4 119 пациентов выздоровели, 30 умерли.



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