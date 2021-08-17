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За последние 24 часа в Грузии от коронавируса умерли 47 пациентов
17.08.2021 11:13
За последние 24 часа в Грузии от коронавируса умерли 47 пациентов. Информация об этом была опубликована на специальном сайте правительства stopcov.ge.
Общее количество скончавшихся от коронавируса в Грузии — 6 483 человек.
Сегодня в стране выявлено 6208 новых случаев коронавируса, а 3539 пациентов выздоровели.
Вчера, 16 августа, в Грузии было выявлено 2 676 случая коронавируса, 4 119 пациентов выздоровели, 30 умерли.
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