

Ношение масок становится обязательным и на открытом пространстве

17.08.2021 12:28





Ношение маски на открытом воздухе снова становится обязательным. Такое решение принял Координационный совет на сегодняшнем заседании.



По словам министра здравоохранения Екатерины Тикарадзе, с сегодняшнего дня использование маски в помещении и на улице является обязательным.



«Решением совета добавлена новая регуляция, касающаяся обязательного ношения маски. С сегодняшнего дня ношение маски в помещении и на открытом воздухе является обязательным, что, как мы считаем, с учетом нынешней эпидемии, будет одним из наиболее важных и эффективных средств, позволяющих нам эффективно преодолеть четвертую волну», — заявила Тикарадзе.



Неделю назад совет принял решение сделать ношение маски обязательным в открытом пространстве, где собирается более пяти человек.





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