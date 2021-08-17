

Всего в Грузии проведено 831 815 прививок

17.08.2021 13:51





По состоянию на 17 августа в Грузии проведено 831 815 прививок, — об это сообщает Национальный центр по контролю заболеваний.



По данным центра, полностью вакцинированы 245 207 человек.



При этом, по официальным данным, 16 августа вакцинированы 25 083 человека.



Что касается статистики вакцинации по регионам, то по данным Национального центра по контролю заболеваний, по состоянию на 16 августа в Тбилиси была проведена 7 461 вакцинация, в Аджарии — 2521, в Имерети — 1 из 803, в Шида Картли — 591, в Квемо Картли — 327, в Квемо Картли — 164. Гурия., 1173 прививки были проведены в Самегрело-Земо Сванети, 279 — в Мцхета-Мтианети, 290 — в Кахети, 175 — в Самцхе-Джавахети.





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