

Тикарадзе: Самое эффективное оружие в борьбе с коронавирусом - вакцинация

17.08.2021 16:56





Из привитых одной дозой, независимо от вакцины, в клинику попали только 2.85%, а среди пациентов с двумя дозами - 2.13%. Сегодня в клинике проходят лечение 95% тех людей, которые не сделали ни одну вакцину, - об этом заявила министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе после заседания Межведомственного координационного совета.



Как отметила Тикарадзе, самое эффективное оружие в борьбе с коронавирусом - вакцинация.

«Мы получили основание установить, какова доля попавших в госпиталь пациентов, которые уже были привиты 1 или 2 дозами. В этом компоненте выявилось, что среди привитых одной дозой, независимо от вакцины, в клинику попали только 2.85%, а из пациентов с двумя дозами - 2.13%. Сегодня в клинике проходят лечение 95% тех людей, которые не получили ни одну вакцину. Это еще раз подчеркивает, насколько эффективным оружием является вакцинация. Еще раз прошу всех наших граждан активизироваться и принять решение включиться в вакцинацию и интенсивно использовать маски», - сказала Тикарадзе.









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