

В Тбилиси обустраивается второй полевой госпиталь

17.08.2021 16:58





В Тбилиси, в здании Центра переподготовки в районе Самгори открыт полевой госпиталь на 150 койко-мест. В нем пока нет необходимого технического оборудования, объект обустраивается.



Это уже второй полевой госпиталь, которые грузинские власти были вынуждены открыть на фоне возросшей COVID- статистики и острой нехватки мест в больницах. 15 августа в одном из залов Олимпийской деревни в тбилисском районе Дигоми началось обустройство аналогичного госпиталя на 500 мест.



По информации министерства здравоохранения, всего в клиниках Грузии можно мобилизовать 8 000 коек, большинство из которых уже заняты.





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