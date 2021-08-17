

В Грузинском национальном университете откроется центр массовой вакцинации

17.08.2021 20:18





«18 августа на территории Грузинского национального университета (адрес: Цинандали №9) откроется центр массовой вакцинации», — информацию об этом распространяет Минздрав.



По сообщению ведомства, вакцинация будет возможна препаратами Pfizer, Sinovac и Sinopharm.



«Для прохождения вакцинации предварительная регистрация не требуется. Центр вакцинации будет открыт ежедневно (включая выходные) с 10:00 до 18:00. Вакцинация против COVID-19 — эффективный и безопасный способ защиты от инфекции», — заявили в министерстве.



Кроме того, центры массовой вакцинации уже функционируют в 6-м корпусе Технического университета и Мцхетском спортивно-оздоровительном комплексе.



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