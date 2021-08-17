|
|
|
В Грузинском национальном университете откроется центр массовой вакцинации
17.08.2021 20:18
«18 августа на территории Грузинского национального университета (адрес: Цинандали №9) откроется центр массовой вакцинации», — информацию об этом распространяет Минздрав.
По сообщению ведомства, вакцинация будет возможна препаратами Pfizer, Sinovac и Sinopharm.
«Для прохождения вакцинации предварительная регистрация не требуется. Центр вакцинации будет открыт ежедневно (включая выходные) с 10:00 до 18:00. Вакцинация против COVID-19 — эффективный и безопасный способ защиты от инфекции», — заявили в министерстве.
Кроме того, центры массовой вакцинации уже функционируют в 6-м корпусе Технического университета и Мцхетском спортивно-оздоровительном комплексе.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна