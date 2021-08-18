

В Грузии выявлено 5914 новых случаев коронавируса

18.08.2021 11:31





Согласно информации, опубликованной на Stopcov.ge, в рамках интенсивного тестирования за последние 24 часа проведено 56 878 тестов, отсюда 34 374 на антигены и 22 504 PCR.



В результате проведенного тестирования, за последние 24 часа выявлено 5 914 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. С первого случая инфицирования по сей день в стране общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 составляет – 496 376.



Что касается показателя положительности, по состоянию на 17 августа, дневной показатель положительности составляет 10.40%, за последние 14 дней – 10.71%, а за 7 дней - 11.09%.



За последние сутки выздоровели 3 316 лиц, в целом же количество выздоровевших выросло до 432 506.



За последние 24 часа в Грузии зафиксировано 49 новых случаев смерти от коронавируса. С начала пандемии по сей день в Грузии жертвами коронавируса в общей сложности стали 6 532 человека.



Из выявленных за сутки 5 914 новых случаев коронавируса 2 298 зафиксированы в Тбилиси, в Аджарии - 877, в Имеретии - 789, в Квемо Картли – 355, в Шида Картли – 318, в Гурии – 188, в Самегрело и Земо Сванетии – 313, в Кахетии – 452, в Мцхета-Мтианети - 140, в Самцхе-Джавахети – 122, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванетии – 62.



На данном этапе в Грузии 57 312 активных случаев инфицирования коронавирусом. В больницах лечатся 7 029 человек, в том числе в Тбилиси – 3 122, в Аджарии – 945, в Имеретии – 1 025. Тяжелых пациентов – 1 461, в том числе в Тбилиси - 620, в Аджарии – 146, в Имеретии – 333. Отсюда на аппарате искусственного дыхания 327 лиц, в том числе в Тбилиси - 198, в Аджарии – 23, в Имеретии – 19.



В клинических гостиницах находятся 3 450 человек, в том числе в Тбилиси – 1 633, в Аджарии – 1 298. На дому лечатся 46 833 человека.



В карантинном пространстве 78 человек, в том числе в Тбилиси - 73, в Аджарии - 5.



На данном этапе на самоизоляции находятся 51 513 человек, в том числе в Тбилиси – 26 617 лиц, в Аджарии – 7 566, в Имеретии – 4 735.



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