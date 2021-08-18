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6 граждан Грузии вернулись из Афганистана
18.08.2021 11:44
6 граждан Грузии, находившихся в Афганистане, вернулись в Грузию венгерским бортом. Вывоз на родину граждан Грузии стал возможен в результате активной работы грузинской стороны с венгерской стороной.
В аэропорту граждан Грузии встречали глава администрации правительства Илья Дарчиашвили и заместитель министра иностранных дел Александр Хвтисиашвили.
Как заявил глава администрации правительства, администрация премьер-министра и МИД продолжают активно работать над вопросом вывоза остальных граждан Грузии, находящихся в Афганистане.
«Как известно, исходя из текущих событий в Афганистане ситуация непрогнозируемая, что сделало необходимым эвакуацию наших граждан на родину, своевременное возвращение. Этот процесс продолжается, потому что определенная группа наших граждан все еще находится в Афганистане, соответственно, администрация премьер-министра Грузии активно работает со всеми ведомствами и международными партнерами для организации дополнительных рейсов, посредством которых наши граждане безопасно в ближайшем будущем вернутся на родину», - заявил Илья Дарчиашвили.
Граждане Грузии работали в Афганистане в американской компании по частному контракту.
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