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Лицам, которые не могут передвигаться, вакцинация от коронавируса будет проводиться на дому
18.08.2021 11:55
Лицам, которые не могут передвигаться по состоянию здоровья, вакцинация от коронавируса будет проводиться на дому. Эту информацию распространяется Министерство здравоохранения Грузии в социальной сети.
«Для получения сервиса вакцинации на дому, следует позвонить на горячую линию - 15 22. Во избежание потери вакцины мобильные группы выезжают периодически, в зависимости от запрашиваемой вакцины», - сообщает Минздрав.
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