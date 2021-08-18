

Лицам, которые не могут передвигаться, вакцинация от коронавируса будет проводиться на дому

18.08.2021 11:55





Лицам, которые не могут передвигаться по состоянию здоровья, вакцинация от коронавируса будет проводиться на дому. Эту информацию распространяется Министерство здравоохранения Грузии в социальной сети.



«Для получения сервиса вакцинации на дому, следует позвонить на горячую линию - 15 22. Во избежание потери вакцины мобильные группы выезжают периодически, в зависимости от запрашиваемой вакцины», - сообщает Минздрав.



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