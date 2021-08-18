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За последние 24 часа в Грузии от коронавируса умерли 49 пациентов
18.08.2021 11:57
За последние 24 часа в Грузии от коронавируса умерли 49 пациентов. Информация об этом была опубликована на специальном сайте правительства stopcov.ge.
Общее количество скончавшихся от коронавируса в Грузии — 6 532 человек.
Сегодня в стране выявлено 5 914 новых случаев коронавируса, а 3 316 пациентов выздоровели.
Вчера, 17 августа, в Грузии было выявлено 6 208 случая коронавируса, 3 539 пациентов выздоровели, 47 умерли.
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